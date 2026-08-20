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Eskişehir'de Sıcaklık Artışı: Sarıcakaya'da 40 Derece Bekleniyor

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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması ve Sarıcakaya'da 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bölgede az bulutlu ve açık hava hakim olacak, kuvvetli rüzgar uyarısı Bursa çevreleri için geçerli.

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 40 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın Eskişehir'in kuzeyli yönlerinden hafif ve orta kuvvette, bugün öğle saatlerinde Bursa çevrelerinde kısa süreli ve kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 40 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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