Eskişehir genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor
Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık Mihalgazi'de 33, en düşük Mihalıççık'ta 25 derece bekleniyor.
Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriliyor.
Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 25 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 30 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR