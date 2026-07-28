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Eskişehir'de 36 derece sıcaklık bekleniyor

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Eskişehir’de hava sıcaklığının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, Sarıcakaya ilçesinde 36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir'de hava sıcaklığının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, Sarıcakaya ilçesinde 36 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı az bulutlu açık geçeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kısa süreli kuvvetli şeklinde esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 35 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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