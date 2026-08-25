Eskişehir'de sıcaklık artışı: Normallerin üzerinde seyredecek

Eskişehir'de 1 ila 3 derece artması beklenen hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri üzerindeki seyrine devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 40 derece ile Sarıcakaya ve 39 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı