Eskişehir'de sıcaklığın 4 ila 6 derece artması bekleniyor

Eskişehir'de hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin açık ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 26 derece ile Sarıcakaya ve 25 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

