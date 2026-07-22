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Eskişehir'de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde

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Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 38 dereceye ulaşması bekleniyor. Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde en yüksek sıcaklık tahmin ediliyor.

Eskişehir'de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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