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Eskişehir'de sıcaklığın 1 ila 3 derece azalması bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak, rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya, Günyüzü ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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