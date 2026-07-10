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Eskişehir genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor

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Eskişehir'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek, öğle saatlerinden sonra rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 1-3 derece düşecek.

Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken, öğle saatlerinden sonra rüzgarın yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; kent genelinde hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derece arasında bir azalma yaşanacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; ancak öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Eskişehir ve çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması beklenirken, en düşük hava sıcaklığının ise 24 derece ile Mihalıççık ilçesinde olacağı tahmin ediliyor. Odunpazarı ilçesinde ise termometrelerin 27 dereceyi göstermesi öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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