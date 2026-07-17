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Eskişehir'de havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor

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Meteoroloji verilerine göre Eskişehir ve çevresinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık Sarıcakaya'da 37, Mihalgazi'de 36 derece beklenirken rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, öğlen ve akşam saatlerinde orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 50 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 37 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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