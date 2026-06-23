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Eskişehir'de hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık olması, sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmemesi tahmin ediliyor. Rüzgarın bazı bölgelerde kuvvetli eseceği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir genelindeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Bursa ve Kütahya çevreleri ile Eskişehir'in güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu; Bilecik çevreleri ile Eskişehir merkez ve kuzey kesimlerinde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden sabah ve gece saatlerinde hafif, bugün öğlen ve bu akşam saatlerinde orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği aktarıldı.

Eskişehir'de bugün en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya'da 32 derece; en düşük hava sıcaklığının ise Mihalıççık ve Han'da 24 derece olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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