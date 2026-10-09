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Eskişehir'de hava az bulutlu, Sarıcakaya ve Mihalgazi'de 28 derece bekleniyor

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölgede hava az bulutlu olacak; sabah iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği değerlendiriliyor. Sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmezken, en yüksek değerin 28 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi'de olacağı öngörülüyor.

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde sabah ilk saatlerde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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