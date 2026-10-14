Haberler

Eskişehir'de gün boyu aralıklı sağanak yağış beklenirken sıcaklık 1-3 derece azalacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir'de hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı 1-3 derece azalarak mevsim normalleri civarına inecek, en yüksek sıcaklık Mihalgazi'de 25, Sarıcakaya'da 24 derece olacak.

Eskişehir'de gün boyunca yağış olacağı, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1-3 azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Mihalgazi ve 24 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

Tartışmaların odağındaki büyükelçi baskılara daha fazla dayanamadı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaplanın öldürdüğü gencin son paylaşımı şoke etti

Ölümünden önce paylaştığı fotoğraf olay oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Halk TV'ye kayyum atandı! Yayın durduruldu
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program
Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

Görüntüler Avrupa'nın dev ülkesinden! Protestolar bitmek bilmiyor
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti

Galatasaray'da iyi başlayan gece felaketle bitti