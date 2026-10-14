Eskişehir'de gün boyu aralıklı sağanak yağış beklenirken sıcaklık 1-3 derece azalacak

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Eskişehir'de gün boyunca yağış olacağı, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1-3 azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Mihalgazi ve 24 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı