Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 29 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

