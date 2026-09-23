Eskişehir'de gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 3-6 derece azalacak

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Eskişehir'de sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı, hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sonrasında parçalı bulutlu olacağı değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Çifteler ve Günyüzü ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı