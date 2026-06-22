Haberler

Eskişehir'de çift sıra park problemi devam ediyor

Eskişehir'de çift sıra park problemi devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir caddede dörtlü flaşörlerini yakıp duraksayan 10 araç, trafiği olumsuz etkileyince motosiklet sürücüsünün tepkisini çekti. Sürücü, plakaları sosyal medyada paylaşacağını söyledi.

Eskişehir'de kent merkezinde bulunan bir cadde üzerine dörtlü flaşörlerini yakıp duraksayan ve trafiğin akışını olumsuz etkileyen 10 araç motosiklet sürücünün tepkisini çekti.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya 1 Caddesi üzerinde seyreden bir motosikletin sürücüsünün kask kamerasının kaydettiği görüntülerde, parka halindeki araçların yanına ikinci sıra park eden sürücülerin çokluğu dikkat çekti. Cadde boyunca 10 aracın dörtlü flaşörlerini yakıp duraksadığı ve araçların ilerlediği şeridi kapattığı görüldü. Motosikletli vatandaş "Bütün plakaları çekeceğim. Hepsini de sosyal medyaya koyacağım. Dörtlü yakan istediğini yapabiliyor. Ben de dörtlü yakayım her yere gireyim. Ne güzel dünya" diyerek duyarsız sürücülere ise tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kıbrıs'ta kaçırılan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Baba "Lütfen bir şey yapmayın" dedi, kaçırılan genç ölü olarak bulundu
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Sığınağın kapısı açıldı, ülke tarihine geçen skandal patlak verdi
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!