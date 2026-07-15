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Astrofotoğrafçı 'Çilek Dolunayı'nı böyle görüntüledi

Astrofotoğrafçı 'Çilek Dolunayı'nı böyle görüntüledi
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Astrofotoğrafçı Murat Oktay, 29 Haziran'da gökyüzünde beliren ve halk arasında 'Çilek Dolunayı' olarak bilinen kızıl dolunayı Eskişehir semalarında görüntüledi.

Eskişehir'de astrofotoğrafçı Murat Oktay, halk arasında 'Çilek Dolunayı' olarak bilinen ve gökyüzünde eşsiz bir kızıllık oluşturan dolunayı görüntüledi.

29 Haziran tarihinde gökyüzünde beliren ve halk arasında 'Çilek Dolunayı' olarak adlandırılan doğa olayı, astrofotoğrafçı Murat Oktay tarafından Eskişehir semalarında muhteşem bir kompozisyonla fotoğraflandı. Ufka yakın olduğu anlarda atmosferdeki toz bulutları sebebiyle altın sarısı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen dolunay, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Haziran ayında gerçekleşen dolunaya verilen bu isim, renginden değil mevsimsel bir gelenekten kaynaklanıyor. Kuzey Amerika yerlileri tarafından kullanılan bu geleneksel ad, bu dönemin yabani çileklerin hasat zamanı olmasından geliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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