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Eskişehir'de bir iri çekirge daha görüldü

Eskişehir'de bir iri çekirge daha görüldü
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Eskişehir'de bir apartmanın içinde görülen yeşil renkli iri çekirge vatandaşı tedirgin etti. Benzer çekirgeler İstanbul'da da görülmüştü.

Eskişehir'de bir apartmanın içerisinde görülen yeşil renkli iri çekirge vatandaşı tedirgin etti.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde sıklıkla görülmeye başlanan iri çekirgeler sosyal medyada gündem olmuştu. Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağısöğütönü Mahallesi'nde de görülen bir iri çekirge, vatandaşı tedirgin etmişti. Başka bir iri çekirge ise, bu defa Batıkent Mahallesi'nde görüldü. Bir apartmanın içerisindeki merdiven tutma demirinin üzerinde bulunan yeşil renkli çekirge karşısında hayrete düşen vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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