Esenyurt'ta sanayi sitesindeki derenin suyu köpürdü, rengi değişti

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İstanbul Esenyurt'ta bir sanayi sitesinin içerisinden geçen derenin rengi değişti ve su köpürdü. Dereye kimyasal madde karıştığı ileri sürülürken köpüren ve rengi değişen dere havadan görüntüledi.

Olay, Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Evren 2 Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinin içerisinden geçen derenin suyuna kimyasal madde karıştığı öne sürüldü. Etrafa koku yayıldığı ifade edilen dere köpürürken renginin de değiştiği gözlemlendi. Köpüren ve rengi değişen dere havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı