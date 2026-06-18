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Erzurum ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarı

Erzurum ve Ardahan için 'sarı' kodlu uyarı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri ile Ardahan çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sarı kodlu uyarı kapsamında ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri ile Ardahan çevreleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen hava hareketlerine dikkat çekildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum'un kuzeydoğusunda yer alan Horasan, Oltu, Pasinler, Tortum, Köprüköy, Narman, Olur, Şenkaya ve Uzundere ilçeleri ile Ardahan il genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Sarı Kodlu Uyarı Verildi

Meteoroloji yetkilileri, 18.06.2026 günü saat 12: 00 ile 20: 00 saatleri arasında geçerli olan "Sarı" meteorolojik uyarı kodlu açıklamada, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğini belirtti.

Vatandaşlar Uyarıldı

Yetkililer, ani hava değişimleri ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle su baskınları ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı açık alanlarda bulunanların korunaklı yerlere geçmesi istendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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