Erzurum-Oltu kara yolunda kar nedeniyle tır ve kamyonlar yolda kalınca trafik durdu

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Erzurum'da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzurum- Oltu kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Oltu rampasında özellikle ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yolda kalan tır ve kamyonlar nedeniyle diğer araçlar da ilerleyemezken, yolda oluşan trafik yoğunluğu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı