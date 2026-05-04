Erzurum Oltu'da bozayı iki yavrusuyla görüntülendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bozayı ve iki yavrusu dron ile görüntülendi.

Oltu-Narman kara yolunun 11. kilometresinde kayalık alanda görülen bozayı ve yavruları, Oltulu doğasever Halil İbrahim Taşçı tarafından dron ile kayda alındı. Görüntülerde, dronun yaklaşması üzerine yavrularını altına ve yanına alarak korumaya çalışan ayının, daha sonra dağın zirvesine doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu yer aldı.

Taşçı, yaban hayatını görüntülemeyi sevdiğini belirterek, "Bugün de beni çok mutlu eden video ve fotoğraflar çektim. Bozayı ve iki yavrusunu görüntüleme şansı buldum" dedi.

Baharın gelmesiyle bölgede doğaya çıkan vatandaşlara uyarıda bulunan Taşçı, son yıllarda ayı popülasyonunun arttığını ifade ederek, "Yavrulu ayılar saldırgan olabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
