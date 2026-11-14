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Erzurum Karayazı'da yaban domuzu sürüsü yerleşim alanına inip sakinleri tedirgin etti

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Erzurum Karayazı'da yaban domuzu sürüsü yerleşim alanına inip sakinleri tedirgin etti Haber Videosunu İzle
Erzurum Karayazı'da yaban domuzu sürüsü yerleşim alanına inip sakinleri tedirgin etti
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Erzurum'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü ve mahalle sakinleri tedirgin oldu. Yaklaşık 2-3 saat bölgede dolaşan sürü mahalleden ayrılırken, sakinler yerleşim yerine inmesinin endişe verici olduğunu belirtti.

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Mahallesi'nde görülen yaban domuzu sürüsü, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Tosunlu Mahallesi'nde ortaya çıkan yaban domuzları, sürü halinde mahalle çevresinde dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 2-3 saat boyunca bölgede görülen yaban domuzları, bir süre sonra sürü halinde mahalleden ayrılarak gözden kayboldu.

Özellikle yerleşim alanına kadar yaklaşan yaban domuzları, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Mahalle sakinleri, yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesinin endişe verici olduğunu belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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