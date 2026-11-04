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Erzurum DKMP, jandarma personeline kaçak avcılıkla mücadele eğitimi verdi

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Erzurum DKMP, jandarma personeline kaçak avcılıkla mücadele eğitimi verdi
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Erzurum DKMP Bölge Müdürlüğü, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yasa dışı avcılıkla mücadele eğitimi düzenledi. VKS üzerinden online yapılan eğitimde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve denetim süreçleri anlatıldı, saha denetimlerinin etkinliği hedeflendi.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü, kent genelinde yasa dışı avcılıkla mücadeleyi artırmak ve yaban hayatını korumak amacıyla İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Erzurum DKMP Müdürü Nebi Doğan tarafından gerçekleştirilen eğitim, coğrafi şartlar ve mesafeler göz önünde bulundurularak Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden online olarak yapıldı. Eğitime Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı bulunan tüm ilçe jandarma komutanlıklarında görevli çok sayıda personel katılım sağladı.

4915 Sayılı Kanun ve Denetim Süreçleri Anlatıldı

Konu ile ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında; eğitim kapsamında jandarma personeline, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı, yasa dışı avcılıkla mücadele yöntemleri, arazide gerçekleştirilen denetim süreçleri ve hukuki prosedürler hakkında detaylı sunumlar yapıldığı dile getirildi. Kaçak avcılığın önlenmesinde izlenecek stratejik adımların aktarıldığı programda, denetimlerin etkinliğinin artırılması hedeflendi.

"Yaban Hayatını Birlikte Koruyacağız"

Kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken DKMP Müdürü Nebi Doğan, kolluk kuvvetlerinin sahadaki desteğinin yaban hayatının sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynadığını belirtti. Doğan, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kaçak avcılığa geçit verilmemesi adına jandarma ekipleriyle yürütülen ortak çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Erzurum genelinde doğal yaşam alanlarının korunması ve usulsüz avcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla benzer eğitim ve saha denetimlerinin aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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