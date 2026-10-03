Erzurum'da yağışlı hava 5 gün sürecek, sıcaklık 0 ile 17 derece arasında seyredecek

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da bugün başlayacak yağışlı hava önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdürecek. Kentte 5 günlük süreçte hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Erzurum'da bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının 6 ile 16 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Kentte 4 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 0 ile 17 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. 5 Ekim Pazartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.

6 Ekim Salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 3 ile 16 derece arasında olması öngörülüyor. 7 Ekim Çarşamba günü de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı