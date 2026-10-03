Erzurum'da yağışlı hava 5 gün sürecek, sıcaklık 0 ile 17 derece arasında seyredecek

Erzurum'da yağışlı hava 5 gün sürecek, sıcaklık 0 ile 17 derece arasında seyredecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da bugün başlayacak yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olacağını bildirdi. Kentte 5 günlük süreçte sıcaklıkların 0 ile 17 derece arasında olması, gök gürültülü sağanak ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da bugün başlayacak yağışlı hava önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdürecek. Kentte 5 günlük süreçte hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
Erzurum'da bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının 6 ile 16 derece arasında olması tahmin ediliyor.
Kentte 4 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 0 ile 17 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. 5 Ekim Pazartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece olması tahmin ediliyor.
6 Ekim Salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 3 ile 16 derece arasında olması öngörülüyor. 7 Ekim Çarşamba günü de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.