Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum'da kar ve sonbahar renkleri tarihi yapılarda buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da kar ve sonbahar renkleri tarihi yapılarda buluştu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da etkili kar yağışının ardından kent merkezinde sonbahar renkleri ve kar örtüsü bir arada görüldü. Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi beyaz örtüyle kaplanırken vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları tarihi alanlara akın etti.

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde adeta görsel bir şölen oluştu. Sonbaharın son günlerinde sarıya bürünen ağaçlar, henüz dökülmeyen yeşil yapraklar ve aniden bastıran beyaz kar örtüsü aynı karede buluşarak seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Erzurum'da önceki gün gece saatlerinde şiddetini artıran ve zaman zaman yüksek kesimlerde etkili olmaya devam kar yağışı, şehir merkezini kısa sürede beyaz bir gelinlik gibi kapladı. Kentte bir yanda kış mevsiminin habercisi olan kar örtüsü yer alırken, diğer yanda sonbaharın simgesi olan sarı ve yeşil yapraklı ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu çok renkli kontrasta, Erzurum'un asırlık Selçuklu ve Osmanlı mirası tarihi yapıları da eşlik etti.

İşte fotoğraf karelerine yansıyan eşsiz güzellik

Kar yağışının ardından Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi kentin simge mekanları beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi dokunun üzerinde biriken kar taneleri, ağaçlardaki renk cümbüşüyle birleşince ortaya çıkan eşsiz manzara fotoğraf karelerine yansıdı. Şehirde yaşanan bu büyüleyici atmosferi fırsat bilen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar ise tarihi alanlara akın ederek anı ölümsüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi

500 günlük istismar kabusu akılalmaz bir şekilde sona erdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Maltepe'de erkek kuaförüne silahlı saldırı! İçeri girip ateş açtı

Traş keyfi kanlı bitti: Üzerlerine kurşun yağdı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı14

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu! Soygun anı kamerada
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı

Körfez yine ısındı! ABD önce vurdu, sonra paylaştı

Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi20

Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail’de hükümeti kuracak isim belli oldu