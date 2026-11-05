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Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak, yükseklerde kar bekleniyor

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Erzincan ve çevresinde gök gürültülü sağanak, yükseklerde kar bekleniyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğüne göre Erzincan ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek; sabah ve gece saatlerinde don, pus ve yer yer sis etkili olacak.

Erzincan ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde etkili olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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