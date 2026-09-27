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Erzincan Üzümlü'de UFO'yu andıran mercek bulutu gökyüzünde ilgi uyandırdı

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Erzincan Üzümlü'de UFO'yu andıran mercek bulutu gökyüzünde ilgi uyandırdı
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinden görülen ve UFO'yu andıran mercek bulutu, yatay ve düzgün yapısıyla gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekti. Doğa olayını fotoğraflayan Prof. Dr. Akın Levent, gökyüzünün zaman zaman yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunduğunu belirtti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinden görülen mercek bulutu, gökyüzündeki ilginç görüntüsüyle dikkati çekti.

Yatay ve düzgün yapısıyla UFO'yu andıran bulut, gökyüzü gözlemcilerinin ilgisini çekti. Doğa olayını fotoğraflayan Prof. Dr. Akın Levent, gökyüzünün zaman zaman yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunduğunu belirterek, mercek bulutunun da bunun örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kısa süreliğine gökyüzünde görülen mercek bulutu, ortaya çıkan görüntüsüyle ilgi uyandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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