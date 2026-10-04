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Erzincan Kemah'ta Munzur Dağları'ndaki yaban keçileri drone ile görüntülendi

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Erzincan Kemah'ta Munzur Dağları'ndaki yaban keçileri drone ile görüntülendi
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Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalındaki Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri drone ile görüntülendi. Sürü halinde hareket eden keçilerin dik yamaçlardaki çevik hareketleri havadan kaydedilirken, görüntüler bölgenin yaban hayatı zenginliğini ortaya koydu.

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri drone ile görüntülendi.

Sarp ve ulaşılması güç kayalıkların bulunduğu bölgede çekilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği görüldü.

Dik yamaçlarda ve kayalık alanlarda çevik şekilde ilerleyen keçiler, doğal yaşam alanlarındaki görüntüleriyle dikkati çekti.

Havadan kaydedilen görüntüler, Munzur Dağları'nın yaban hayatı zenginliğini ve bölgedeki doğal yaşam çeşitliliğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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