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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yabani zerdali yetişiyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde yabani zerdali yetişiyor
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Erzincan’ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yabani zerdali, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yabani zerdali, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Zorlu iklim koşullarına rağmen kendiliğinden yetişen yabani zerdali, küçük ve yoğun aromalı meyveleriyle dikkati çekiyor.

Doğal ortamında varlığını sürdüren yerel tür, dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Erzincan'ın doğal zenginliklerinden biri olarak değerlendirilen yabani zerdalinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bölgedeki yerel ürünler ve doğal zenginliklerin tanıtılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yabani zerdali de Erzincan'ın sahip olduğu doğal değerler arasında gösteriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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