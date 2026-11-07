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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı

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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı Haber Videosunu İzle
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan bölgesinde dağları beyaz örtüyle kapladı. Geçitlerde ulaşım zaman zaman aksarken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; bölgede seyahat edenlerin dikkatli olmaları istendi.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, dağları ve çevredeki alanları beyaz örtüyle kapladı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentte yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Ahmediye Geçidi ve Sakaltutan bölgesinde etkili olan yağışın ardından dağlar beyaza bürünürken, bölgede güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışını fırsata çeviren bazı vatandaşlar, yol güzergahında araçlarından inerek kar topu oynadı. Vatandaşlar, karın keyfini çıkararak eğlenceli vakit geçirdi.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler, özellikle yüksek rakımlı geçitlerde ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede seyahat eden sürücülerin kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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