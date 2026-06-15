30 metreden dökülen Konarlı Şelalesi doğaseverleri büyülüyor

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Konarlı köyü yakınlarında bulunan Konarlı Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte debisinin artmasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Tercan ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, 2 bin metre rakımda yer alan şelale, yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülüyor.

Bulunduğu konum ve ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle çok fazla bilinmeyen şelale, özellikle fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Erzincan'ın saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen bölge, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak suları ile Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaz aylarında serin havasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede hava sıcaklığı yaz döneminde yaklaşık 16 dereceye kadar ulaşırken, ziyaretçiler yayla atmosferinde vakit geçirme imkanı buluyor.

Yıl boyunca akışını sürdüren şelalenin suları önce Konarlı Deresi'ne, ardından kilometrelerce yol kat ederek Karasu Nehri'ne ulaşıyor.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Konarlı Şelalesi, Erzincan'ın keşfedilmeyi bekleyen turizm değerleri arasında gösteriliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı