Erzincan'ın İliç ilçesinde iki küçük deprem meydana geldi

Erzincan'ın İliç ilçesinde sabah saatlerinde büyüklükleri 3,0 ve 2,0 olan iki deprem kaydedildi.

Afet ve sismoloji verilerine göre, ilk deprem saat 07.32'de 3,0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

İkinci sarsıntı ise saat 09.42'de 2,0 büyüklüğünde ve yaklaşık 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

