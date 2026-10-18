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Erzincan dağlarında sonbahar renkleri fotoğraf tutkunlarını çekiyor

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Erzincan dağlarında sonbahar renkleri fotoğraf tutkunlarını çekiyor
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Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağları ve çevresinde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızı tonları hakim oldu. Bölgeye gelen fotoğraf tutkunu gezginler renkli manzaraları görüntülerken, sürücüler de seyir keyfi yaşıyor.

Erzincan ile Tunceli arasında sınır oluşturan Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş dağlarında, Gümüşhane sınırındaki Ahmediye Geçidinde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının tonları hakim oldu.

Erzincan'ı çevreleyen dağlar, yılın her mevsiminde farklı renk ve manzaralar sunuyor. Sonbaharın gelişiyle hazan renklerine bürünen bölgede oluşan kartpostallık görüntüler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf tutkunu gezginler, ağaçların sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründüğü bölgede eşsiz manzaraları görüntülüyor.

Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çeken Munzur Dağları'nda yoğunlaşan sonbahar renkleri, doğayla iç içe görüntüler oluşturuyor.

Tabloyu andıran manzaralar sunan dağlardaki rengarenk ağaçlar, güzergahı kullanan sürücülere de seyir keyfi yaşatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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