Haberler

Ayranpınar köyünde peynirler doğal buz mağaralarında muhafaza ediliyor

Ayranpınar köyünde peynirler doğal buz mağaralarında muhafaza ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde vatandaşlar, peynirlerini yüzyıllardır kullanılan doğal buz mağaralarında muhafaza ediyor. Mayıs ayında bırakılan peynirler ekim ayına kadar bekletilerek kış aylarında tüketiliyor. Mağarada 20 tondan fazla ürün saklanırken, bu yöntemin eski dönemlerden bu yana sürdürüldüğü belirtiliyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde vatandaşlar, peynirlerini yüzyıllardır kullanılan buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Köy sakinleri, Erzincan'a 61 kilometre uzaklıktaki doğal buz mağaralarını soğuk hava deposu olarak kullanarak peynirlerini çuvallar içerisinde saklıyor. Mayıs ayında bırakılan peynirlerin ekim ayına kadar mağarada bekletilerek kış aylarında tüketildiği belirtildi.

Köylüler, söz konusu yöntemin eski dönemlerden bu yana sürdürüldüğünü ifade ederek, daha önce çevre köylerden de peynir getirildiğini ve mağarada toplamda 20 tondan fazla ürün saklandığını aktardı.

Buz mağarasında muhafaza edilen peynirlerin kendine özgü bir lezzete sahip olduğu da köylüler tarafından dile getirildi.

Eskiden ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde bölgeye katırlarla gelindiğini belirten vatandaşlar, mağaranın aynı zamanda geçmişte önemli bir ticaret noktası olarak da kullanıldığını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Güzellik kraliçesine otel odasında kan donduran saldırı
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı