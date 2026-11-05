Erzincan'da yüksek kesimler karla kaplandı, Çayırlı kara yolunda kartopu oynandı

Erzincan'da yüksek kesimler karla kaplandı, Çayırlı kara yolunda kartopu oynandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan’da etkili kar yağışı, Erzincan-Çayırlı kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde yolu ve çevresindeki arazileri beyaz örtüyle kapladı. Bölgede kartpostallık görüntüler oluşurken, yoldan geçen vatandaşlar karla kaplanan alanlarda kartopu oynadı.
Erzincan'da etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde hayatı ve doğayı beyaza bürüdü. Erzincan- Çayırlı kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan yağışın ardından çevrede kartpostallık görüntüler oluştu.
Bölgede etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kara yolu ve çevresindeki araziler beyaz örtüyle kaplandı. Yoldan geçen vatandaşlar ise kar yağışının oluşturduğu manzarayı fırsata çevirerek karla kaplanan alanlarda kartopu oynadı. Bir süre karın keyfini çıkaran vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek kesimler güzel görüntüler oluştururken, vatandaşların kartopu oynadığı anlar da renkli görüntülere sahne oldu.