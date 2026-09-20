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Erzincan'da yoğun sis dağları ve vadileri kaplayarak masalsı manzara oluşturdu

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Erzincan'da yoğun sis dağları ve vadileri kaplayarak masalsı manzara oluşturdu
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis, dağları ve vadileri kapladı. Sararan bitki örtüsüyle birleşen sis bulutları bölgeye masalsı bir görünüm kazandırırken ortaya çıkan kartpostallık manzaralar doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Erzincan'da dağları kaplayan sis bulutları, sonbaharın sararan doğasıyla bütünleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

Kent çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis, dağları ve vadileri kapladı.

Sararan bitki örtüsü ile sis bulutlarının oluşturduğu manzara, bölgeye masalsı bir görünüm kazandırdı.

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Bölgeden kaydedilen görüntülerde, sisin dağların arasında ilerleyerek oluşturduğu manzara izleyenlere görsel şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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