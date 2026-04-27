Erzincan'da verimli hayvancılık için mera çalışmaları başladı

Erzincan'da hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla mera ıslah çalışmaları kapsamında 7 köyde gübreleme faaliyetleri sürdürülüyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, baharın gelişiyle birlikte hız kazandı. İl genelinde 439 bin 959 hektarlık mera alanında yapılan çalışmalar, köy muhtarlıkları ve yetiştiricilerle iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların sürdüğü köyler arasında Mertekli, Sazlıpınar, Sütpınar, Yamaçlı, Beşsaray, Kilimli ve Ağılözü yer alıyor.

Yetkililer, projeye Çatalören, Ahmetli ve Ergan köylerinin de dahil edileceğini bildirdi.

Mera ıslahı kapsamında yapılan gübreleme çalışmalarının ardından alanların belirli bir süre dinlendirilerek otlatmaya açılacağı, uygulamanın hayvancılıkta verimliliği artırmayı ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflediği belirtildi. - ERZİNCAN

