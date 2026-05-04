Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi için değerlendirme toplantısı
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan'ın tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan'ın tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım Müdürü Alper Koçaker, Erzincan Toplu Sera Bölgesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Selvi Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, Erzincan'ın tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik stratejik adımlar ele alınırken, özellikle Erzincan Toplu Sera Bölgesi projesindeki son durum ve gelecek projeksiyonları değerlendirildi.
Toplu Sera Bölgesi'nin kent ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayacağı vurgulanırken, bölgede yürütülen altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi gerektiği ifade edildi.
Vali Hamza Aydoğdu, üreticilere yönelik teknik eğitimlerin düzenli hale getirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması talimatını vererek çalışmaların yakından takip edilmesini istedi. - ERZİNCAN