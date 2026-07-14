Sıcaktan bunalanlar karasu nehri'nde raftingle serinliyor

Erzincan'da etkili olan sıcak havalardan bunalan vatandaşlar ve turistler, Karasu Nehri'nde rafting yaparak hem serinliyor hem de adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Gölleri, akarsuları, kaplıcaları, dağları, yaylaları ve vadileriyle öne çıkan Erzincan, doğa turizmi ve macera sporlarıyla ziyaretçilerine farklı alternatifler sunuyor. Özellikle Fırat Nehri'nin önemli kollarından Karasu Nehri, yaz aylarında rafting tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Kemah kara yolu üzerindeki rafting parkuruna gelen doğaseverler, can yeleği ve kasklarını giydikten sonra organizasyon rehberlerinden güvenlik ve teknik bilgiler alıyor. Yaklaşık 10 kişilik gruplar halinde botlara binen katılımcılar, 10 kilometrelik parkur boyunca hem rafting yapıyor hem de nehirde yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Doğal güzellikler eşliğinde gerçekleştirilen rafting etkinliği, katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatırken, Karasu Nehri de yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği önemli doğa sporları merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı