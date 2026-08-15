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Porsuklar Çayırlı'da Tarlaları İstila Etti: Çiftçiler Çözüm Bekliyor

Porsuklar Çayırlı'da Tarlaları İstila Etti: Çiftçiler Çözüm Bekliyor
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde, ayçiçeği ve şekerpancarı tarlaları gece saatlerinde porsukların istilasına uğruyor. Daha önce ayı ve yaban domuzu zararlarıyla karşılaşan çiftçiler, koruma altındaki porsukların da tarlalara girerek ürünlere zarar verdiğini belirtiyor. Gece nöbet tutan çiftçiler, porsuklara karşı nasıl önlem alacaklarını bilmediklerini söyleyerek yetkililerden çözüm istiyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği ve şekerpancarı tarlaları, gece saatlerinde porsukların istilasına uğruyor.

Bölgede daha önce ayı ve yaban domuzu sürülerinin ekili arazilere zarar verdiğini belirten çiftçiler, son dönemde porsukların da tarlalara girmeye başladığını ifade etti.

Çiftçilerden Şafak Efe, porsukların özellikle geceleri tarlalara girerek ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Geceleri tarlalarında adeta nöbet tutan çiftçiler, Türkiye'de koruma altında bulunan porsuklara karşı nasıl önlem alacaklarını bilemediklerini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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