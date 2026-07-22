Atatürk Parkı'nda mangal yasağı deliniyor, vatandaş tepkili

Erzincan kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda mangal ve semaver yakılmasına yönelik yasağa rağmen bazı vatandaşların ateş yakmaya devam etmesi, çevrede yaşayanların ve parkı kullanan vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Kentin en yoğun kullanılan yeşil alanlarından biri olan Atatürk Parkı'nda özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde yakılan mangal ve semaverlerden yükselen duman, çevrede yaşayan mahalle sakinlerini olumsuz etkiliyor.

Park çevresinde oturan vatandaşlar, parkın çeşitli noktalarında "Mangal ve semaver yakmak yasaktır" uyarı levhaları bulunmasına rağmen yasağın yeterince uygulanmadığını belirterek, denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Yoğun duman nedeniyle balkonlarını kullanamadıklarını ve evlerini havalandırmakta güçlük çektiklerini ifade eden vatandaşlar, kurallara uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Öte yandan parkta yürüyüş yapmak, spor yapmak ve çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da mangal dumanı ve oluşan kötü kokunun parkın kullanımını olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

Vatandaşlar, Atatürk Parkı'nın herkesin ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatarak, hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de parkın amacına uygun kullanılabilmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını ve mevcut yasağın etkin şekilde uygulanmasını beklediklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı