Erzincan'da orman projeleri incelendi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Erzincan'daki orman projelerinde incelemelerde bulundu.

Karakurt, Erzincan Orman İşletme Müdürü Adem Erdal ile birlikte ilk olarak Atatürk Orman Parkı'nda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Daha sonra 2026 yılı programı kapsamında planlanan Ergan Dağı Erozyon Kontrol Projesi sahasında incelemelerde bulunan Karakurt, toprak muhafazası ve erozyonla mücadele çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Ziyaret kapsamında Yaylabaşı Orman Parkı sahasında da inceleme yapılarak yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Karakurt, projelerin tamamlanmasıyla vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni sosyal alanlar oluşturulacağını belirtti. - ERZİNCAN

