Haberler

Erzincan'da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim

Erzincan'da kurbanlık sevkiyatına sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. Akyazı Polis Kontrol Noktası'nda yapılan uygulamalarda yaklaşık 2 bin hayvanın sağlık, küpe ve belge kontrolleri yapıldı.

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimler artırıldı. Akyazı Polis Kontrol Noktasında yapılan uygulamalarda yaklaşık 2 bin hayvan kontrol edildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent giriş ve çıkışlarında hayvan taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kontrol noktasında durdurulan ve Kars'tan Kırşehir'e kurbanlık hayvan taşıyan bir tırda veteriner hekimler tarafından inceleme yapıldı.

Denetimlerde hayvanların küpe ve aşı kontrolleri gerçekleştirilirken, sevk belgelerindeki bilgiler ile araçtaki hayvanların bilgileri karşılaştırıldı. Ayrıca hayvanların sağlık durumları da kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilince sevkiyata izin verildi.

Kent genelinde yaklaşık bir aydır sürdürülen denetimlerde farklı kontrol noktalarında yaklaşık 2 bin hayvanın kontrol edildiği bildirildi.

İl ve ilçe tarım müdürlüklerince diğer illere yapılan sevkiyatlarda da yaklaşık 900 hayvan için sağlık ve belge kontrollerinin tamamlandığı, gerekli evrakların düzenlenmesinin ardından sevkiyatların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi amacıyla çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Serdal Adalı'dan tek cümlelik Şenol Güneş açıklaması

Serdal Adalı'dan bomba Şenol Güneş sözleri
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada

İsrail askerleri, Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneyi bu hale getirdi
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı