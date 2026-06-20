Erzincan'da zamanla yarış mutlu sonla bitti

Erzincan'da doğum sırasında sorun yaşayan bir koyun, yetiştiricisinin hızlı davranması ve veteriner hekimin müdahalesi sayesinde sağlıklı bir kuzu dünyaya getirdi.

Çukurkuyu Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Sinan Mutlu'ya ait Merinos ırkı koyun, doğum sırasında güçlük yaşamaya başladı.

Doğumun normal şekilde gerçekleşmediğini fark eden Mutlu, koyunun ve karnındaki kuzunun zarar görmemesi için hayvanını aracına alarak Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürdü.

Burada görev yapan veteriner hekimlerden yardım isteyen yetiştiricinin koyununa, Veteriner Hekim İsmail Özgür İlhan tarafından müdahale edildi.

Uzun ve titiz bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen müdahale sonucu koyunun doğumu başarıyla tamamlandı.

Müdahale sonrası sağlıklı bir erkek kuzu dünyaya gelirken, anne koyunun sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Hayvanlarının sağlıklı şekilde kurtarılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden yetiştirici Sinan Mutlu, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeline ve Veteriner Hekim İsmail Özgür İlhan'a teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı