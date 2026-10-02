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Erzincan'da 'gençlik iksiri' gilaburu aktar ve seyyar satıcı tezgahlarında satılıyor

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Erzincan'da 'gençlik iksiri' gilaburu aktar ve seyyar satıcı tezgahlarında satılıyor
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Erzincan'da sonbaharda hasat edilen ve halk arasında 'gençlik iksiri' denilen gilaburu tezgahlarda yerini aldı. Suyu çıkarılarak tüketilen meyve, reçel, sirke ve salamura yapımında da kullanılıyor; kışın bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiği belirtiliyor.

Erzincan'da sonbahar aylarında hasat edilen ve halk arasında "gençlik iksiri" olarak adlandırılan gilaburu meyvesi tezgahlarda yerini aldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen gilaburu, kırmızı taneleriyle dikkati çekiyor. Suyu çıkarılarak tüketilen meyve, reçel, sirke ve salamura yapımında da kullanılıyor.

C vitamini, fenolik birleşikler ve antioksidanlar içeren gilaburunun, yörede özellikle kış aylarında bağışıklığı desteklemek amacıyla tüketildiği belirtiliyor.

Her yıl sonbahar döneminde satışa sunulan gilaburu, Erzincan'da aktar ve seyyar satıcıların tezgahlarında vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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