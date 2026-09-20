Erzincan'da çobanın müdahalesine rağmen ayı 2 buzağıyı telef etti

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Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyünde merada otlayan büyükbaş hayvanlara ayının saldırması sonucu 2 buzağı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, üretici Serhan Çam'a ait büyükbaş hayvanlar merada otladıkları sırada ayının saldırısına uğradı.

Sürünün yanında bulunan çobanın müdahalesine rağmen ayı uzaklaştırılamadı. Saldırıda 2 buzağı telef oldu.

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları korumakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Koçyatağı Köyü Muhtarı Cengiz Kaya da bölgede son dönemde ayı saldırılarının arttığını ifade ederek üreticilerin mağduriyet yaşamaması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Öte yandan saldırının ardından çekilen görüntülerde, telef olan yavrusunun başında bekleyen anne ineğin yaşadığı telaş ve çıkardığı sesler yer aldı.

Bölgede bulunan çoban tarafından ayı ve 2 yavrusu da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koçyatağı köyünde yaklaşık 20 gün önce de bir ayının kilitli ahırın kapısını açması sonucu 144 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı