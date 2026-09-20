Haberler

Erzincan'da çobanın müdahalesine rağmen ayı 2 buzağıyı telef etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da çobanın müdahalesine rağmen ayı 2 buzağıyı telef etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyünde merada otlayan büyükbaş hayvanlara ayı saldırdı. Çobanın müdahalesine rağmen uzaklaştırılamayan ayı 2 buzağıyı telef etti; üretici Serhan Çam ve muhtar Cengiz Kaya yetkililerden önlem istedi.

Erzincan'ın merkeze bağlı Koçyatağı köyünde merada otlayan büyükbaş hayvanlara ayının saldırması sonucu 2 buzağı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, üretici Serhan Çam'a ait büyükbaş hayvanlar merada otladıkları sırada ayının saldırısına uğradı.

Sürünün yanında bulunan çobanın müdahalesine rağmen ayı uzaklaştırılamadı. Saldırıda 2 buzağı telef oldu.

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları korumakta zorlandıklarını belirterek yetkililerden bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Koçyatağı Köyü Muhtarı Cengiz Kaya da bölgede son dönemde ayı saldırılarının arttığını ifade ederek üreticilerin mağduriyet yaşamaması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Öte yandan saldırının ardından çekilen görüntülerde, telef olan yavrusunun başında bekleyen anne ineğin yaşadığı telaş ve çıkardığı sesler yer aldı.

Bölgede bulunan çoban tarafından ayı ve 2 yavrusu da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koçyatağı köyünde yaklaşık 20 gün önce de bir ayının kilitli ahırın kapısını açması sonucu 144 küçükbaş hayvan telef olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu’nun ABD programı değişti: Trump’la görüşme yok, Texas ziyareti iptal

Netanyahu’ya ABD'de soğuk duş: Programı baştan aşağı değişti
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor
Karadeniz'de sel alarmı! 3 ilde 231 ihbar geldi, can kaybı yaşanmadı

Karadeniz'deki sel felaketinde son durum! AFAD'a yüzlerce ihbar geldi
Husi saldırıları sonrası Türkiye'den Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz

Ankara'dan Riyad'a destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz
Önce yalanladı sonra ilan etti: Seray Kaya'dan yasak aşk yanıtı

Ünlü oyuncu yasak aşk iddialarına fotoğrafla yanıt verdi
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı