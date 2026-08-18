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Erzincan'da Kışlık Bulgur Mesaisi Başladı

Erzincan'da Kışlık Bulgur Mesaisi Başladı
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Erzincan’da vatandaşlar, buğday hasadının ardından kışlık bulgur hazırlığı için dev kazanlarda buğday kaynatmaya başladı.

Erzincan'da vatandaşlar, buğday hasadının ardından kışlık bulgur hazırlığı için dev kazanlarda buğday kaynatmaya başladı.

Uluköy Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, tarlalardan hasat edilen buğdayları yıkadıktan sonra kurulan ocakların üzerine yerleştirdikleri bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca kaynatıyor.

Kaynatılan buğdaylar, daha sonra çadır ve hasırlar üzerine serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar ise öğütülerek bulgur haline gelmesi için değirmenlere gönderiliyor.

Kimi vatandaşlar hazırladığı bulguru kış boyunca tüketmek üzere kullanırken, bazıları ise satışını yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Geleneksel yöntemlerle sürdürülen bulgur hazırlığında kaynatılan ilk buğdaydan yapılan "hedik" de vatandaşlara ikram ediliyor.

Bulgur hazırlayan vatandaşlar, her yıl kışlık hazırlıkları kapsamında buğday haşladıklarını belirterek, "Bulgurlarımızı ilk önce yıkıyoruz. Daha sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Daha sonra serip kurutuyoruz. Ardından değirmene gönderip öğütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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