Erzincan'da Baraj Suları Tarımı Bereketlendirdi, Hasat Heyecanı Sürüyor

Erzincan'da baraj ve sulama tesislerinden sağlanan su, tarım arazilerini bereketle buluştururken, üreticiler sezon boyunca emek verdikleri ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor.

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Erzincan'da, su kaynaklarının tarımsal üretimde etkin kullanılmasıyla birlikte ova ve çevresindeki arazilerde hasat mesaisi devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat'ın suyunun Erzincan Ovası'nda üretime ve berekete dönüştüğüne dikkati çekti.

Balta, Erzincan Ovası'nda hasat sevincinin yaşandığını belirterek, suyun buğday, şeker pancarı ve ayçiçeği başta olmak üzere tarımsal ürünlere hayat verdiğini ifade etti.

Barajlardan tarlalara uzanan su, üretime katkı sağlıyor

Erzincan'da baraj, gölet ve sulama tesisleriyle depolanan ve kontrol altında tutulan su, sulama kanalları ve şebekeler aracılığıyla tarım arazilerine ulaştırılıyor.

Kentteki su kaynakları sayesinde sulu tarım yapılabilirken, sulama imkanları tarımsal verimliliğin artırılmasına da katkı sağlıyor. Erzincan Ovası'nda geçmişten bu yana sürdürülen sulama çalışmaları, tarımsal üretimin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle yağışların yetersiz kaldığı dönemlerde baraj ve sulama tesislerinden sağlanan su, ürünlerin ihtiyaç duyduğu suyun karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Bu yıl da tarlalarda yetiştirilen ürünler hasat edilirken, üreticiler suyla buluşan topraklardan elde ettikleri ürünleri ekonomiye kazandırıyor.

Balta, paylaşımında DSİ olarak suyu toprakla buluşturmak, çiftçilerin üretim gücünü artırmak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Erzincanlı üreticilere bol ve bereketli hasat dileğinde bulunan Balta, suyun ulaştığı topraklarda üretimin arttığına dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı