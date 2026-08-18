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Erzincan'da Bağ Hastalıkları Uyarısı

Erzincan'da Bağ Hastalıkları Uyarısı
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerindeki yağışlı ve nemli hava koşullarının bağlarda Mildiyö, Kurşuni Küf ve Külleme hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtti. Üreticilerin bağlarını günlük kontrol etmeleri ve hastalık belirtisi görüldüğünde en yakın tarım kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlı ve nemli hava koşullarının bağ alanlarında hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde etkili olan yağışlı ve nemli hava koşullarının özellikle bağlarda Mildiyö, Kurşuni Küf ve Külleme gibi hastalıkların oluşması için uygun ortam oluşturduğu belirtildi.

Üreticilerin bağlarını günlük olarak takip etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, hastalık belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın tarım kuruluşuna başvurulması istendi.

Müdürlük, gerekli kontrollerin zamanında yapılmasının ürün kayıplarının önlenmesi ve verimin korunması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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