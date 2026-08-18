Erzincan'da Bağ Hastalıkları Uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlı ve nemli hava koşullarının bağ alanlarında hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde etkili olan yağışlı ve nemli hava koşullarının özellikle bağlarda Mildiyö, Kurşuni Küf ve Külleme gibi hastalıkların oluşması için uygun ortam oluşturduğu belirtildi.

Üreticilerin bağlarını günlük olarak takip etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, hastalık belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın tarım kuruluşuna başvurulması istendi.

Müdürlük, gerekli kontrollerin zamanında yapılmasının ürün kayıplarının önlenmesi ve verimin korunması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı