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Erzincan'da Arıcıya Vatan Sevgisi Ziyareti

Erzincan'da Arıcıya Vatan Sevgisi Ziyareti
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, İliç'in Sularbaşı köyünde 80 kovanla arıcılık yapan Ali İhsan Çakar'ı ziyaret etti. Arılığını Türk bayrağı ve Türk devletlerinin bayraklarıyla donatan Çakar, milli duyarlılığı nedeniyle takdir topladı. Koçaker, anlamlı davranışından dolayı Çakar'a teşekkür ederek tebrik etti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, İliç ilçesine bağlı Sularbaşı köyünde 80 kovanla arıcılık yapan Ali İhsan Çakar'ı ziyaret etti.

Koçaker, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Çakar'ın arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Çakar'ın arılığını Türk bayrağı ve Türk devletlerinin bayraklarıyla donatması ziyarette dikkati çekti.

İl Müdürü Koçaker, anlamlı davranışından dolayı Çakar'a teşekkür ederek vatan ve millet sevgisini yansıtan bu duyarlılığından dolayı kendisini tebrik etti.

Sularbaşı köyündeki arılıkta 80 kovanda üretim yapan Çakar'ın çalışmaları, arıcılığın yanı sıra milli duyarlılığıyla da örnek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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